Huis kopen in Breda lastiger dan ooit: aanbod daalt en bezichtigers staan in de rij

BREDA - De Bredase woningmarkt zit op slot en het is lastiger dan ooit om een huis te kopen. Het te koop staande aanbod daalt ontzettend hard, terwijl de huizenprijzen blijven stijgen. In Nederland werd in het eerste kwartaal van 2021 voor een gemiddeld verkochte woning 385.000 euro betaald.

Halverwege het eerste kwartaal van 2021 stonden er in Nederland ruim 17500 woningen te koop. Ter vergelijking: dit is 42 procent minder dan één jaar eerder en 31 procent minder dan het vorige kwartaal. De daling van het te koop staande aanbod is nog nooit zo hard gegaan. In Breda werden er 427 woningen aangeboden in het eerste kwartaal van 2021, wat neerkomt op zo’n 40 procent minder dan een jaar eerder.

De gevolgen van het schaarse aanbod zijn goed zichtbaar op de Bredase woningmarkt. Volgens berekeningen van de NVM heeft een woningzoeker in Breda slechts keuze uit 1,5 woningen. Geraldine Schouten licht toe: “Er is nog nooit zo weinig keuze geweest voor de koper. Snel schakelen is vereist om een huis überhaupt te kunnen bezichtigen. Woningen tot 400.000 euro zijn het meest gewild en de wachtlijsten voor een bezichtiging voor zo’n huis zijn enorm.”

Grootste prijsstijging in 20 jaar

De ongekende prijsstijgingen van 2020 zetten in het eerste kwartaal van 2021 versneld door. In Nederland werd in het eerste kwartaal van 2021 385.000 euro betaald voor een gemiddeld verkochte woning. De verkoopprijs ligt daarmee 14,7 procent hoger dan een jaar eerder. Rond de eeuwwisseling was de laatste keer dat er in één jaar tijd een prijsstijging van bijna 15 procent was.

Geraldine Schouten ziet ook de prijzen in haar werkgebied stijgen: “In Breda lag de gemiddelde verkoopprijs van een huis op 384.000 euro. Dit is 16,2 procent hoger dan een jaar eerder en 4,4 procent hoger dan het laatste kwartaal van 2020. De grootste prijsstijging is terug te zien bij vrijstaande woningen.”

Overbieden

Overbieden is het nieuwe normaal op de hedendaagse woningmarkt. Veel mensen doen een bod dat hoger ligt dan de vraagprijs. In Nederland wordt meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs verkocht. In Breda betaalt men ook vaak meer dan de vraagprijs. “In mijn werkgebied wordt 59,2 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht”, aldus Geraldine Schouten. “Op deze manier gaan we naar een situatie waar overbieden de standaard is.”