Bredase Kim (20) is Miss Beauty of Noord-Brabant: ‘Het is meer dan alleen mooi ‘ja’ knikken’

BREDA - De Bredase Kim Soesbergen (20) mag zichzelf sinds kort Miss Beauty of Noord-Brabant noemen. Met deze naam zal zij binnenkort onze provincie vertegenwoordigen tijdens de Miss Beauty of the Netherlands verkiezingen in augustus. “Het is voor mij echt een hele eer, maar ik merk dat de verkiezing voor uiteenlopende reacties zorgt.”

Volgens Kim Soesbergen komen er bij een Missverkiezing altijd wat vooroordelen naar boven. “Rondlopen met een kroon op en een sjerp om is het beeld wat veel mensen hebben van een Missverkiezing”, vertelt ze. “Je kent weinig mensen in je omgeving die meedoen aan een verkiezing, dus logisch dat je niet het volledige beeld hebt.” Volgens Soesbergen komen er bij een Missverkiezing veel meer dingen kijken dan je in eerste instantie denkt.

Miss Teen of Noord-Brabant

In 2015 nam Soesbergen deel aan de Miss Teens verkiezing en won ze de titel Miss Teen of Noord-Brabant. “Miss Teen is de jonge versie van Miss Beauty. Miss Teens kent een leeftijdscategorie van vijftien tot achttien jaar. Bij Miss Beauty is dat achttien tot achtentwintig jaar.” Daarvoor deed ze al veel modellenwerk. “Zo ben ik er een beetje bij gekomen.”

Vleeskeuring

Soesbergen merkt steeds vaker dat mensen negatief denken over een Missverkiezing. “Ik vind het jammer dat mensen altijd zo negatief zijn over andermans dromen. Ik hoor vaak om mij heen dat mensen verwachten van een Missverkiezing dat het gaat om een vleeskeuring en alleen maar mooi ‘ja’ knikken. Maar Miss Beauty of the Netherlands is durven spreken, op een podium staan, mensen in je hart sluiten, zelfverzekerd durven zijn, reizen en Nederland vertegenwoordigen. Maar het is vooral ook een vrouw durven zijn die zichzelf graag ziet en accepteert hoe ze is.” Ook krijg je als deelneemster lessen en trainingen om je kennis te verbreden. “Zo krijgen we bijvoorbeeld lessen over hoe je je profileert in de media, sommige mensen leren hierover tijdens hun opleiding. Ik leer die ter voorbereiding op de verkiezingen.”

Kim Soesbergen. Foto uit eigen archief

Social media

De Bredase merkt dat door social media de foto’s van andere kunnen zorgen voor een vertekend beeld van de werkelijkheid. “Ook al wil je het niet, op de een of andere manier blijven toch die mooie beelden van die perfecte foto in je gedachte. Daar heb ik zelf af en toe ook moeite mee.” Iedereen is volgens Soesbergen weleens onzeker. “Ik zeg altijd: ‘Als je straalt van buiten doe je dat ook van binnen’, dat is volgens mij het belangrijkste bij deze verkiezing maar ook belangrijk voor jezelf om in gedachte te houden.”

Duurzaamheid

In de opleiding Ruimtelijk Vormgeven die Soesbergen volgt komt vaak het thema duurzaamheid voorbij. “Ik vind dit zelf een belangrijk thema, mede door mijn opleiding focus ik me erg op het thema en hoop dat ik andere hier ook mee kan inspireren. “Ik hoop dat ik de plekken waar ik kom en de dingen die ik leer kan overdragen op andere. Al is het maar één iemand die ik kan bereiken. Je hoeft niet per se grote stappen te zetten om de wereld te verbeteren. Ook door kleine stappen te zetten kun je grote dingen bereiken.”