Insight Beach bouwt stadsoase bij STRND: ‘Kom de hele zomer zwemmen, flaneren en chillen’

BREDA - Zonaanbidders en waterratten kunnen binnenkort hun hart ophalen bij STRND. Op het terrein aan de Slingerweg komt namelijk een heuse stadsoase. Bij ‘Insight Beach’ kun je heel de zomer lang zwemmen, chillen, eten en drinken.

Binnenkort kunnen Bredanaars een duik nemen in het zwembad of chillen op een loungebed op het terrein van STRND. Ondernemers Robert Pietersen, Jeroen van Schie (Insight Events), Sipke Schrijnen en Marijn van Dijke (STRND) sloegen de handen ineen om Bredanaars een ‘leuke zomer in eigen land te bezorgen’. Na het succes in Eindhoven bouwen de mannen deze zomer hun pop-up concept nog een stukje verder uit.

Insight Beach

Op het terrein komt een zwembad en een vip-jaccuzi. Via de website kun je een loungebed of cabana reserveren. Er wordt muziek gedraaid door dj’s en je kunt onder andere cocktails en hapjes bestellen. Insight Beach is dagelijks geopend van 10.00 tot 23.00 uur. “Nu is het alleen nog wachten op de officiële opening van het terrasseizoen, maar als alles volgens de huidige verwachting verloopt, gaan we zaterdag 1 mei open.”







Foto: STRND, Insight Beach