SummerviBes wordt Springbreak: Vol activiteitenprogramma voor de jeugd in de meivakantie

BREDA - Het activiteitenprogramma SummerviBes komt terug. Na succesvolle edities in de zomer, en in de winter onder de naam WinterChills, komt er in de meivakantie weer een nieuwe editie. Onder de naam Springbreak Breda is een programma samengesteld vol activiteiten voor jongeren tussen de 6 en 18 jaar.

Het programma bestaat uit sport en bewegen, waaronder het populaire suppen. Maar ook is er veel aanbod om creatief bezig te zijn, zoals een workshop graffiti. Het programma is samengesteld met de maatschappelijke partners Breda Actief, Grote Broer Grote Zus, Nieuwe Veste en Surplus.



Marianne de Bie, wethouder jeugd: “Ik ben blij dat we ook in het voorjaar weer een mooi programma hebben voor onze jeugd. Wat is er fijner dan gewoon lekker buiten zijn en met elkaar te sporten, een spel te doen of juist iets creatiefs. Voor ieder wat wils. Ik vind het gevoel van samen beleven in deze coronaperiode heel belangrijk. SummerviBes en Winterchills werden ontzettend gewaardeerd door de kinderen, jongeren en natuurlijk ook de ouders. Springbreak Breda sluit hier goed op aan. Vooral dus gaan genieten in de meivakantie.”



Springbreak Breda

Springbreak Breda organiseert overal in de stad en in de verschillende wijken allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo is er voor de kinderen een microsafari, x-kids bubbelvoetbal, urban sports, maar ook een tennisclinic. Jongeren kunnen onder andere meedoen aan voetbal, kickboxen of een gamemiddag.

De activiteiten zijn gratis en vinden plaats tussen 3 en 7 mei. Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 15 april via www.summervibesbreda.nl en is aanbevolen. Want vol is vol.