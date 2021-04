Bejaarde vrouw beroofd in Prinsenbeek: Politie toont camerabeelden

PRINSENBEEK - Een bejaarde vrouw liep in maart 2021 door de Paantjensstraat in Prinsenbeek toen haar tas ineens uit haar handen werd gegrist. De dader van deze beroving is vastgelegd op camerabeelden en wordt maandag getoond in de nieuwe uitzending van Bureau Brabant.