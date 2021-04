Jonnie Boer cast sterrenchefs in spé bij Cas Spijkers Academie in Breda

BREDA - Ondanks de coronacrisis is er nog steeds belangstelling voor horeca-opleidingen. Dat geldt zeker voor de Cas Spijkers Academie (CSA) aan de Markendaalseweg in Breda. Hier leren koks de fijne kneepjes van het vak, die nodig zijn om op het hoogste niveau te koken. Vaak is dat bij een restaurant met een Michelin-ster. Niet elke kok met ambitie wordt hier zomaar toegelaten. Er gaat een strenge selectie aan vooraf. Dat gebeurt door niemand minder dan Jonnie Boer. Afgelopen week bezocht de internationaal bekende chef-kok en eigenaar van drie sterren-restaurant De Librije de CSA in Breda.



In totaal hadden 25 geïnteresseerden zich aangemeld. Daaronder zaten ook studenten die de basisopleiding al bij Curio hebben gevolgd. Gedurende de dag nam Jonnie samen met de docenten van de academie de casting af. Voorafgaand schreven de kandidaten een motivatiebrief die samen met de uitkomsten van de black-box opdracht munitie gaf voor het wel of niet plaatsen voor de opleiding. Ondanks de pittige selectie bleken toch 17 deelnemers een prima motivatie te hebben en over voldoende talent te beschikken om na de zomer te mogen starten bij Curio CSA.

Jonnie Boer als ambassadeur

Jonnie Boer is sinds 2020 namens de horecabranche ambassadeur en beschermheer van de Cas Spijkers Academie. Hij heeft het stokje overgenomen van Cees Helder, die er 8 jaar hoofddocent was. Jonnie Boer vindt het belangrijk om jongeren op te leiden en hen de passie voor het vak mee te geven. Zijn betrokkenheid en die van het team van De Librije*** bij de Cas Spijkers Academie is heel breed en loopt van aanmelding tot diplomering. Ook bij de ‘casting’ van aankomende studenten kijken ze mee naar hun drijfveren en talenten. Verder krijgen studenten jaarlijks twee masterclasses bij De Librije***. Dit motiveert eerstejaars studenten extra en examenkandidaten kunnen zo hun examenopdracht nog beter uitwerken.

Op 22 juni is Jonnie Boer weer te gast bij de CSA in Breda. Dan voor het afnemen van de praktijk examens.