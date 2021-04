Bredase studenten planten samen met wethouder planten 30 grote bomen rondom hun school

BREDA - De locatie van de Curio mbo-opleidingen voedsel, groen en gastvrijheid aan de Frankenthalerstraat in Breda wordt omgetoverd tot een stadsparklandschap. Dit draagt tegelijk bij aan de doelstellingen van gemeente Breda om een stad in een park te worden. Dat is nodig om klimaatveranderingen het lijf te kunnen bieden. Vrijdag 16 april plantte wethouder Paul de Beer samen met studenten van de hoveniersopleiding ruim 30 bomen van groot formaat op het schoolterrein.

Het park dat wordt aangelegd is helemaal ontwikkeld rondom het gedachtegoed van klimaatadaptatie. Het is samen met toonaangevende hoveniers en de gemeente Breda tot stand gekomen. Thema’s als waterbuffering, biodiversiteit, urban design en klimaatadaptatie staan centraal in het ontwerp. “Dat is ook de reden dat ik hier ben. Als gemeente hebben we klimaatadaptatie als speerpunt benoemd voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. Daarin nemen we zelf veel initiatieven. Maar concrete acties daarin door instellingen en bedrijfsleven zijn zeker zo belangrijk. Curio speelt daar goed op in. Het mooie is dat de jongeren nu al actief hierin worden betrokken”, aldus Paul de Beer.

Groene campus

Het draagt tegelijk bij aan de realisatie van de groene campus aan de Frankenthalerstraat. Naast de nieuwe opleidingen urban green development en food en future zijn vorig jaar ook de bakkersopleidingen van Curio in een nieuw gebouw op deze locatie gevestigd. Een aantal jaren geleden is er al een nieuw duurzaam gebouw van Curio praktijkschool Breda gevestigd. Daarin wordt regenwater hergebruikt door middel van een helofytenvijver.