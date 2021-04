Enorm veel animo voor 538 Oranjedag: Meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd

BREDA - Er is veel onrust rond de komst van 538 Oranjedag naar Breda. Maar ondanks alle kritische geluiden vanuit onder andere de lokale politiek en de Bredase horeca, is de animo voor tickets extreem groot. Radio 538 laat weten dat er tijdens de preregistratie meer dan 1 miljoen tickets zijn aangevraagd.

Had jij je geregistreerd om in aanmerking te komen voor tickets voor 538 Oranjedag? Dan is de kans groot dat je vandaag teleurgesteld bent. De animo voor het evenement was namelijk vele malen groter dan het aantal beschikbare tickets. 538 heeft vandaag de 10.000 beschikbaar tickets verkocht na een loting uit de mensen die zich ervoor geregistreerd hadden. En in die registratie waren ruim 1 miljoen tickets aangevraagd door liefhebbers.

538 Oranjedag wordt gehouden op 24 april op het Chasséveld. Alle bezoekers moeten zich vooraf laten testen op corona en mogen alleen binnen met een negatief testbewijs. Het evenement is onderdeel van de tweede fase van het onderzoek dat Fieldlabs doet naar de mogelijkheid om evenementen veilig te organiseren. Tijdens die tweede fase wordt flink opgeschaald aan de bezoekersaantallen van de evenementen, om te zien of ervaringen uit eerdere testevenement met minder bezoekers ook bij grotere bezoekersaantallen toepasbaar zijn.

Het grootschalige evenement heeft tot veel woede geleid bij de Bredase horeca en onbegrip en vragen vanuit de lokale politiek. Maandagavond zal er een spoeddebat plaatsvinden over het onderwerp.