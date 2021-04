Man (30) bewusteloos geslagen door twee tieners in Bredase binnenstad

BREDA - De politie in Breda heeft donderdagavond 15 april een 18-jarige man uit Breda en een 15-jarige jongen uit Etten-Leur aangehouden. De man en jongen worden verdacht van het mishandelen van een 30-jarige man.

De politie kwam gisteravond in actie nadat zij een melding hadden gekregen van een bewusteloos geslagen man in de Karnemelkstraat in Breda. Op de plaats troffen zij de mishandelde man aan en diverse omstanders die zich over deze man hadden ontfermd. Ook de twee verdachten van 18 en 15 jaar oud waren nog op de plaats van het incident aanwezig. Ze zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

De verdachten werden gefouilleerd en bij de jongen van 15 trof de politie grote hoeveelheden hard- en softdrugs en een geldbedrag van enkele honderden euro’s aan. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en hebben afgelopen nacht doorgebracht in de cel. De verdachten worden vandaag verhoord.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer, een 30-jarige man uit Halsteren, meegenomen naar het ziekenhuis.