Met luxe dinerboxen zetten Thibaud en Carlijn zich in voor het goede doel dat hen zo hielp

BREDA - Moederdag is een bijzondere dag voor elke mama: of je nu net moeder bent geworden, al jaren voor je kroost zorgt of een kindje bent verloren. Deze Moederdag zetten Breda Maakt Mij Blij en Boerschappen alle moeders van Nederland in het zonnetje met een dinerbox. Door zo’n box cadeau te doen steun je het goede doel Stichting Make a Memory én de Brabantse boeren die de box hebben gevuld met lokale producten.

Op zondag 9 mei is het Moederdag. Voor Thibaud en Carlijn, de mede-oprichters van Breda Maakt Mij Blij, is het een extra bijzondere dag. Dit jaar vieren ze voor het eerst Moederdag met hun kersverse zoon Klaas, nadat ze in 2020 hun eerste zoon Sieb verloren. Thibaud: “De stichting Make a Memory heeft ons destijds enorm geholpen. Zij maken op verzoek van ouders belangeloos foto’s van ernstig zieke, terminale en overleden baby’s en kinderen. Deze foto’s geven de ouders een blijvende herinnering die enorm veel troost kan bieden.”

Breda Maakt Mij Blij komt al ruim een jaar in actie voor uiteenlopende stichtingen en ondernemers die het zwaar hebben door de coronacrisis. Voor Moederdag wilden Carlijn en Thibaud graag een extra bijzondere actie opzetten. Samen met Boerschappen, een organisatie die al jaren actief is op de markt van boodschappenboxen en die voorvechter is van de korte keten, maakten ze de MoederdagBox. De MoederdagBox bestaat uit een drie-gangen-aspergemenu voor vier personen. Elke box levert 10 euro op voor Stichting Make A Memory. Het doel is om 20.000 euro te doneren aan de stichting, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor gezinnen die een kindje verliezen.

Steun meerdere initiatieven met één box

De actie stopt daar niet. Als je de MoederdagBox koopt, steun je naast de stichting Make a Memory en alle ouders die daarmee getroost worden, nog meer initiatieven. Zo zit de box vol met lekkernijen van Brabantse boeren. Het driegangen-diner bestaat uit aspergesoep met gerookte zalm, het klassieke hoofdgerecht van asperges met roomboter, ham en een eitje en als dessert: hangop met rood fruit. Daarnaast zitten er in de box verse bieslook, aardbeien, krieltjes en appelsap om het feest compleet te maken.

Bij het kopen van de MoederdagBox kun je kiezen tussen een box met een fles wijn of eentje met champagne. De box kost 69,95 euro als je kiest voor de optie met witte wijn en 77,50 euro als je gaat voor die met de Nederlandse champagne. Je kunt de box laten thuisbezorgen of ‘m op 8 mei zelf komen ophalen bij de pick-up points van Boerschappen. Bestellen kan via de website van Boerschappen.