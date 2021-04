Weerbericht Breda: ‘Rustig lenteweer met veel zon’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 16 april en de komende dagen.





Het is vanmiddag droog en meestal zonnig. Wel drijven er nu en dan losse stapelwolken voorbij. Deze lossen vanavond op en kunnen we ons opnieuw opmaken voor een koude nacht met minima rond het vriespunt. Vanmiddag wordt het een graad of 12 tot 13. Dat is nog frisjes in de matige noordoosten tot noordenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Uit de wind en in de zon is het echter wel aangenaam toeven.



Een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van Scandinavië tot over de Britse eilanden brengt ook komende dagen rustig weer met gematigde temperaturen. Het is de komende dagen wel behoorlijk standvastig weer.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 17 april

Weinig verandering. Het is vaak droog en zonnig, maar in de loop van de dag vormen zich opnieuw stapelwolken. De wind doet iets rustiger aan en is zwak tot matig. Gemiddeld 2 tot 3 Beaufort. En ze is gedraaid naar het noorden. De middagtemperaturen reiken naar 13 of 14 graden.



Zondag 18 april

Op zondag zijn er meer wolken. Wat wolkenvelden vanuit het oosten en ook stapelwolken. Maar het blijft droog en de zon komt nu en dan ook tevoorschijn. De wind blaast zwak uit het noorden. Maxima van 14 tot 15 graden.



Maandag 19 april

Opnieuw is het droog met afwisselend zon en wolken. De wind waait zwak uit het noorden bij 15 tot 16 graden.



Zo was het weer vrijdag 16 april 2021 (tot 15 uur)

Maximumtemperatuur: 12,6 graden

Minimumtemperatuur: -0,1 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 16 april 2021 om 15:00 uur