Breda en Tilburg werken aan Verstedelijkingsakkoord: ‘Bijdrage leveren aan het Nederland van de toekomst’

BREDA - De regio’s rondom Breda en Tilburg hangen sterk onderling samen. Inwoners maken gebruik van elkaars voorzieningen, werken in dit gebied or recreëren er regelmatig. Daarom slaan zij nu de handen ineen om samen met het Rijk tot een verstedelijkingsakkoord te komen, waarin de belangrijke opgaven voor de komende 10 jaar worden vastgelegd.

Het Rijk heeft in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de doelen bepaald voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van Nederland. Daarin staat de kracht van de regio’s centraal. De stedelijke regio’s Breda en Tilburg hangt onderling sterk samen, met een groot aantal middelgrote woon- en werkkernen en prettige dorpen, middenin een groen en afwisselend landschap. Daarom wordt de ontwikkeling van deze twee regio’s in samenhang bekeken. Dan gaat het bijvoorbeeld over plaatsbepaling van woningbouw, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap.

Daarnaast heeft overheid gevraagd wat de regio kan betekenen in de oplossing van het nationale woningtekort. De samenwerking schept de mogelijkheid om tegelijk met woningbouw te investeren in bereikbaarheid/mobiliteit, het groene open landschap, het bekenstelsel, in ecologie, biodiversiteit en klimaat. Deze ‘verstedelijking’ zorgt ervoor dat er in deze regio ook over twintig jaar voldoende banen zijn, in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Met een Verstedelijkingsakkoord willen de gemeenten, de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de provincie zich aan deze ambities houden.

“We geven hierin aan hoe wij de gezamenlijke toekomst van de regio zien en welke lokale en regionale ambities er zijn”, legt de Bredase wethouder Paul de Beer uit. “Daarmee spreken we ook uit dat we een substantiële bijdrage willen leveren aan het Nederland van de toekomst.” Tilburgse wethouder Berend de Vries vult aan: “We combineren de opgaven op het vlak van woningbouw, natuur en de inrichting van het landschap en water. Tegelijkertijd versterken we de economische slagkracht, versnellen we digitalisering en investeren we in klimaat en energie en daarmee in de kwaliteit van onze leefomgeving.”

In het najaar van 2021 moet een eerste concept van het Verstedelijkingsakkoord klaar zijn. Vervolgens willen de overheden in de eerste helft van 2022 vervolgens het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk daadwerkelijk sluiten.

Regionale Investeringsagenda’s

Intussen zijn de Regio Breda en regio Hart van Brabant beide ook bezig met een Regionale Investerings Agenda (RIA). De RIA’s vormen concrete bouwstenen voor het Verstedelijkingsakkoord. De RIA Regio Breda is 13 april in de tien colleges besproken en de RIA Hart van Brabant is in de maak.