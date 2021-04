Meer dan 100.000 mensen tekenen petitie Amphia-arts tegen Oranjefeest 538 in Breda

BREDA - De petitie van zorgmedewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen de komst van het testevenement ‘Oranjedag’ van Radio 538 op het Chasséveld, is inmiddels honderdduizend keer getekend. De teller van de actie, die op touw is gezet door Rogier Crolla, chirurg van het Amphia Ziekenhuis, stond zaterdagavond nog op vijftigduizend handtekeningen.

Namens ‘verontruste zorgverleners, patiënten op steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen’ startte de chirurg uit het Amphia de petitie tegen 538 Oranjedag, dat zaterdag 24 april op het Chasséveld gehouden wordt. De zorgmedewerkers willen dat het ‘pseudo-experiment’ gecanceld wordt. “Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, valt er te lezen op de pagina van de petitie. De petitie onder de naam ‘Met 538 de zorg geminacht’ is in minder dan een dag al meer dan 3.000 keer getekend en de teller loopt nog op.

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender mogen tienduizend bezoekers aanwezig zijn. De belangstelling voor het evenement was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Horeca woedend

De zorgmedewerkers zijn niet de enige die hun frustratie over het testevenement uitten. Ook de lokale horeca is niet blij met de komst van 538 Oranjedag. Eerder deze week schreef horeca-ondernemer Patrick van Asch al een open brief aan burgemeester Paul Depla, waarin hij schreef dat hij het evenement krankzinnig en onacceptabel vindt. Mede omdat het op steenworp afstand van de gesloten horecazaken wordt georganiseerd. Volgens de burgemeester kan er echter met het evenement meer ervaring worden opgedaan over hoe grootschalige evenementen in de buitenlucht kunnen worden georganiseerd. Daarnaast geeft hij aan dat het natuurlijk balen is dat de terrassen niet open zijn. Maar de terrassen gaan toch niet open als we nee zeggen tegen 538. “Laten we niet tegenover elkaar staan. Maar samen kijken hoe we na deze langdurige crisis we weer op een veilige manier mooie dingen kunnen doen.”

Naast de kritiek werd er ook massaal interesse getoond in het evenement van Radio 538. De animo voor het evenement was zelfs vele malen groter dan het aantal beschikbare tickets. De 10.000 beschikbaar tickets werden verkocht na een loting uit de mensen die zich ervoor geregistreerd hadden. En in die registratie waren ruim 1 miljoen tickets aangevraagd door liefhebbers. Een aantal van deze tickets werden vervolgens voor duizenden euro’s op Vakantieveilingen verkocht. Dat was goed nieuws voor de Voedselbank, de volledige opbrengst van de veiling van de kaarten gaat namelijk naar daar naartoe.