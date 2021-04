Kabinet blijft achter Fieldlab staan, vanavond hakt Breda knoop door over vergunning

BREDA - Het kabinet ziet geen reden om het Fieldlab-evenement van 538 met 10.000 bezoekers te annuleren. Dat meldt NOS. Het betekent dat de keuze om het evenement door te laten gaan bij de gemeente Breda ligt. Vanavond debatteert de gemeenteraad over de vergunningverlening.

De roep om 538 Oranjedag geen vergunning te verlenen is groot. Inmiddels hebben al ruim 300.000 mensen de petitie van Amphia-arts Rogier Crolla ondertekend. Zij stellen dat de organisatie van het evenement een klap in het gezicht is voor de patiënten en zorgverleners van het ziekenhuis. Ook de Bredase horeca is woedend over het grootschalige evenement, dat plaatsvindt terwijl de terrassen nog steeds gesloten zijn.

Tegelijkertijd is de animo om aanwezig te zijn bij 538 Oranjedag ook groot. Voor het evenement waren ruim een miljoen kaarten aangevraagd, terwijl er 10.000 beschikbaar zijn.

Tot nu toe heeft burgemeester Paul Depla de komst van het testevenement naar Breda altijd verdedigd. Dat moet hij vanavond opnieuw doen tijdens een speciaal ingelast debat van de gemeenteraad. Waarschijnlijk zal tijdens dit debat de knoop over het verlenen van een vergunning aan 538 worden doorgehakt. Ondertussen is 538 al bezig met de opbouw van het evenement op het Chasséveld. 538 Oranjedag vindt plaats op zaterdag 24 april.