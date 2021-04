Grens met België is weer open: Verbod op niet-essentiële reizen is voorbij

BREDA - Vandaag vervalt het verbod op niet-essentiële reizen vanuit en naar België. Als je de Belgische grens passeerde, had je een Verklaring op Eer nodig. Hierop stond de reden van jouw reis. Deze Verklaring is vanaf vandaag niet meer nodig. Het dringend advies blijft wel: Ga niet op reis naar het buitenland.

Het verbod op niet-noodzakelijke reizen van en naar België is per 19 april 2021 door de Belgische overheid opgeheven. Ga je langer dan 48 uur naar België? Dan gelden er nog wel maatregelen waar je je aan moet houden. Zo moet je bijvoorbeeld - maximaal 48 uur voor je aankomst - een Passagier Locatie Formulier (PLF) invullen en je moet je verschillende keren laten testen.

Na het invullen van het formulier ontvang je - via SMS of telefoon - aanvullende informatie over test- en quarantaineverplichtingen. Kijk hier voor actuele informatie over reisadviezen. Meer informatie over het PLF is hier te vinden.