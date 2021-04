Depla noemt besluit over 538 teleurstellend, politie gaf negatief advies

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanavond toelichting gegeven op het besluit om 538 Oranjedag geen vergunning te verlenen. Daarbij speelden de politie en de GGD GHOR een grote rol. Beiden gaven een negatief advies over het evenement. Burgemeester Depla noemt het besluit teleurstellend, omdat hij graag met Breda een bijdrage wil leveren aan de Fieldlab Evenementen.

Lange tijd stonden veel seinen op groen voor het controversiële 538 oranjedag. Het kabinet bleef ondanks de vele tegengeluiden achter het beleid staan om te gaan testen met grotere evenementen. En ook Fieldlab en 538 wilden het evenement graag door laten gaan.

De keuze kwam daardoor bij de gemeente Breda te liggen. De burgemeester moest immers nog een vergunning verlenen aan het evenement. Hij zocht daarvoor advies bij verschillende instanties. Zo gaf Jaap van Dissel van het RIVM aan dat testevenement acceptabel was gezien de huidige situatie met het coronavirus. Maar de politie en GGD GHOR kwamen niet met een positief advies.

De GGD heeft vandaag aan Depla laten weten dat wanneer er zich een incident voor zou doen tijdens het evenement, de ziekenhuizen die druk niet aankunnen. Zij gaven daarom een negatief advies. En ook de politie vond de risico’s te groot. “Het is voor de eerste keer in mijn zes jaar als burgemeester dat de politie een negatief advies gaf voor een evenement. Dat in combinatie met het advies van de GGD heeft mij doen besluiten 538 geen vergunning te verlenen.”

Risico’s

Sectorhoofd van de politie-eenheid Baronie Frederiek Schouwenaar lichtte de risico’s uitgebreid toe. Het was de combinatie van de polarisatie, overcrowding en de kans op demonstraties die de situatie te onveilig maakte. “Door het sentiment rond het evenement was de situatie te onvoorspelbaar.” Burgemeester Paul Depla vult aan: “Dit testevenement is een soort symbool geworden voor iedere discussie over het coronabeleid. Voor de teleurstelling van veel ondernemers en mensen. Van de boosheid die er heerst over de testmaatschappij. In plaats van dat dit gevoel bij mensen afgelopen weekend afnam, werd het sentiment alleen maar groter. De veiligheid is daardoor niet meer te waarborgen. En dan kan ik als burgemeester geen vergunning verlenen.”