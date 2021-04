Vrouw (71) op klaarlichte dag beroofd van haar tas, politie deelt beelden

PRINSENBEEK - Een 71-jarige vrouw is op donderdag 11 maart 2021 beroofd van haar tas. Het gebeurde op klaarlichte dag in Prinsenbeek aan de Paantjesstraat. De politie is nog op zoek naar de dader en deelt de camerabeelden.

De vrouw loopt op donderdag 11 maart niets vermoedend over straat. Op de camerabeelden is te zien dat de dader vlak achter haar loopt. Wanneer zij net buiten beeld zijn grijpt hij haar tas. De man zie je op dezelfde camerabeelden na de beroving hard wegrennen.

Kort voor de straatroof had de vrouw bij de bank gepind. De politie vermoed dat de dader dat heeft gezien en de vrouw is gaan volgen. De politie hoort graag of mensen iets hebben gezien. Tips kun je doorgeven via dit tipformulier.

De dader is een blanke man tussen de 30 en 40 jaar. Hij droeg een donkerbruin leren jack, een spijkerbroek, zwarte Nike schoenen met witte zool, en een zwart mutsje.