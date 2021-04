NAC laat in eigen huis dure punten liggen tegen Excelsior

BREDA - NAC verloor vanavond in eigen huis met 1-2 van Excelsior. Hiermee lijken de Bredanaars definitief hun kansen op directe promotie te hebben verspeeld. Onze fotograaf Peter Visser was aanwezig bij de wedstrijd. Ondanks het leed wist hij weer enkele fraaie foto’s te maken, bekijk ze hier!

Kort voor rust wist NAC nog wel op voorsprong te komen via een benutte strafschop van Mounir El Allouchi. In de tweede helft ging het echter helemaal mis voor de Bredanaars. In de 55e en in de 60e minuut scoorde Reuven Niemeijer twee keer voor Excelsior.

NAC moest in het laatste halfuur dus in de achtervolging en kreeg ook twee goede kansen. Helaas konden zowel Adiléhou als El Allouchi allebei hun voet niet goed tegen de bal krijgen. Met het inbrengen van spits Nick Venema voor middenvelder Thom Haye probeerde de Bredase formatie nog wat te forceren, maar tevergeefs. Hierdoor zal NAC hoogstwaarschijnlijk play-offs voor promotie moeten spelen aan het einde van het seiszoen.