Koerdische Shirin zet zich al jaren in bij de Bredase voedselbank

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat de Koerdische Shirin Ali (45). Al jarenlang werkt ze drie dagen per week als vrijwilliger bij de voedselbank. In 2004 woonde en werkte ze nog in Irak. “Bij aankomst in Nederland wist ik niets van koken. Via televisie en internet heb ik hier leren koken en leerde ik ook de verschillende producten kennen. Nu ben ik verantwoordelijk voor alle groente en fruit bij de voedselbank.”

“Mijn man kwam 23 jaar geleden als politieke vluchteling naar Nederland. We waren net getrouwd en we misten elkaar verschrikkelijk. In december 2004 kon ik eindelijk naar hem toekomen. Je begint hier dan met niets. Ik kom uit een groot gezin en vond het heel zwaar om bijna helemaal alleen te zijn. Met mijn universitaire studie chemie kon ik hier niet aan de slag. Het taalniveau dat nodig is voor een vervolgstudie hier is voor mij niet bereikbaar, ondanks de taallessen die ik daarvoor heb gevolgd. Ik vond het wel belangrijk om naast de opvoeding van onze drie zoons en het huishouden een zinvolle invulling van mijn tijd te hebben. En als je alleen thuis zit gaat je Nederlandse taalniveau ook maar achteruit. Bij de voedselbank kon ik na een gesprek direct aan de slag.”

Teamwork

Met een team vrijwilligers zorgt Shirin ervoor dat alle groente en fruit bij binnenkomst wordt gecontroleerd, gesorteerd en geteld. “Daarna maken we er pakketten van voor de mensen die naar de voedselbank komen. Het werk is behoorlijk fysiek, we sjouwen en tillen hier heel wat af met zware kratten. Het uitdelen aan de deelnemers, zo noemen we onze klanten, doe ik zelf. Als er iemand een bepaalde groente niet kent geef ik er een recept bij dat ik heb gemaakt. De keer daarna vertellen ze dan vaak dat ze het lekker vonden. Omdat ik verschillende talen spreek, treed ik ook zo nu en dan op als tolk.”

Door haar werk bij de Voedselbank heeft Shirin veel contact met mensen. “Dat heb ik ook nodig. En ik heb de taal beter leren spreken. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen. Het raakt me erg als iemand zich schaamt om bij de voedselbank te moeten aankloppen. Als ik zo iemand zie huilen, moet ik ook huilen.”

Met heel mijn hart

“Als ik me ergens aan verbind, ga ik er echt met heel mijn hart voor. Dat geldt niet alleen voor dit werk, maar ook voor de opvoeding van de kinderen. Ik werk hier hard, en gelukkig is er flexibiliteit. Als ik onverwacht naar de school van mijn kinderen moet dan kan dat. Natuurlijk is dat in theorie ook zo bij een betaalde baan. Maar ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik daar dan geen gebruik van zou maken. Ik vind het heel belangrijk dat onze zoons hun kansen benutten en allemaal een goede opleiding volgen. Als ik vandaag klaar ben bij de voedselbank doe ik nog de krantenwijk van een van mijn zoons. Die heeft tentamens en moet zijn tijd daarvoor gebruiken.“

De voedselbank geeft in Breda iedere week 570 gezinnen, met in totaal 1600 mensen, te eten. Op drie plekken in Breda verwerken en distribueren daarvoor ongeveer honderd vrijwilligers een miljoen kilo aan eten per jaar. Tijdens de coronacrisis is het aantal deelnemers met zo’n zeven procent gegroeid. Door investeren in goede relaties met winkels en bedrijven kan de voedselbank de toegenomen vraag aan.