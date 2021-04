Afbreken wat net was opgebouwd: 538 ruimt het Chasséveld weer leeg

BREDA - Dat 538 Oranjedag maandagavond werd afgelast, kwam voor veel mensen niet meer als een verrassing. Het door laten gaan van het evenement was onhoudbaar geworden door de grote onrust die er was ontstaan. Maar voor de mensen die al dagen hard aan het werk waren aan de opbouw van het festivalterrein is het een flinke domper. Zij zijn vandaag begonnen aan het afbreken van alles wat ze de afgelopen dagen juist net hadden opgebouwd.

Rondom heel het Chasséveld werden afgelopen zondag grote, witte schermen geplaatst. Het was het startschot voor de grote opbouw van het terrein van 538 Oranjedag. In twee dagen tijd werd het plein al voor een groot deel omgetoverd tot een heuse festivallocatie. De groene en paarse tentjes sprongen daarbij al van veraf in het oog. Het plein voor de Pathé werd gevuld met tientallen dixies. En de grote stellage die de basis vormde voor het hoofdpodium was een echt blikvanger.

Maar het harde werk bleek gisterenavond voor niets te zijn geweest. De gemeente Breda verleent geen vergunning voor het controversiële evenement, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Ook gaf de GGD een negatief advies vanwege de druk op de ziekenhuizen. Het betekent voor de ploeg bouwers die verwacht had komende dagen de puntjes op de i te kunnen zetten voor de opbouw van het terrein, dat zij vanochtend moesten starten met het afbreken.

Uiteraard zijn er al veel kosten gemaakt bij de opbouw van het terrein. Omdat iedereen die tickets had het volledige bedrag teruggestort krijgt, zal 538 Oranjedag overblijven met een financieel verlies. Het is nog onduidelijk wie er precies op zal draaien voor de gemaakte kosten.



De dixies stonden al klaar voor 538 Oranjedag - BredaVandaag