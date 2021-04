Dineren in een reuzenrad? Het kan binnenkort in Breda

BREDA - Heb jij altijd al eens willen dineren in een reuzenrad? Vanaf 15 mei krijg je in Breda de kans. Dan verrijst het ‘Smakenrad’ namelijk op het Chasséveld. In dit reuzenrad van 50 meter hoog kunnen Bredanaars ontbijten, lunchen, borrelen of dineren.

Eten en drinken met een spectaculair uitzicht over de stad op 50 meter hoogte? Vanaf 15 mei tot en met 27 juni is het mogelijk in Breda. Op het Chasséveld vereist dan namelijk ‘het Smakenrad’. Initiatiefnemer en eigenaar van het Smakenrad Bram Verleg van Foodtastic Events B.V. zocht naar een creatieve, unieke en coronaproof manier om bezoekers een leuk uitje te bieden in de eerste coronagolf. “Niet de breedte maar de hoogte in was het idee en zo is het Smakenrad ontstaan”, aldus Verleg. “Tegelijkertijd bieden wij de lokale horeca een platform, om zichzelf te presenteren en extra omzet te genereren.”

Lokale horeca

Een van de uitgangspunten is om de lokale horeca te betrekken bij dit initiatief. Zo zijn er mogelijkheden om het rad voor een dagdeel in te zetten en gebruik te maken van een ‘turn-key’ concept inclusief Foodtastic Events B.V. keukenbrigade en bediening. Zo kunnen horecaondernemers die vanwege de coronamaatregelen niet op volle kracht kunnen draaien toch extra omzet genereren en tegelijkertijd hun eigen zaak doordraaien. “Zo kun je in Breda ‘s ochtend genieten van een kopje koffie, maar ook van uitgebreide lunches, high tea, borrels en diners”, aldus Verleg. “De gondels zijn als privérestaurantje ingericht en voorzien van comfortabele en gezellige aankleding om ‘verdraaid lekker’ te genieten.”

Openingstijden en tickets

Het Smakenrad Breda is dagelijks geopend van 09.30 tot 22.00 uur (wanneer het weer mogelijk is zelfs tot 24.00 uur). Tickets zijn te koop via de website. Reserveren is noodzakelijk.