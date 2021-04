6,6 jaar wachten op een woning: Druk op de sociale huursector in West-Brabant groeit

BREDA - De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog, dat merken ook mensen die een woning zoeken in de sociale huursector. Woningzoekenden die in 2020 een woning accepteerden, stonden gemiddeld 6,6 jaar ingeschreven. Wel hebben er afgelopen jaar 4.187 woningzoekenden in West-Brabant een woning gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van Klik voor Wonen.

Klik voor Wonen is een platform waarbij verschillende verhuurders zijn aangesloten. WonenBreburg, Laurentius en Woonkwartier zijn onder andere onderdeel van het platform. In 2019 stonden woningzoekenden 6,5 jaar ingeschreven voordat zij een woningen vonden. Dat is afgelopen jaar dus nog eens toegenomen. Hun actieve zoektijd nam ook iets toe, naar gemiddeld 2 jaar. De gemiddelde slaagkans was 13%. Dit betekent dat bijna 1 op 7 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een woning kreeg. Volgens Klik voor Wonen is het waarschijnlijk dat door de coronapandemie de stap naar een verhuizing wordt uitgesteld. In de lockdown maanden april en mei en de laatste maand van het jaar vonden opvallend minder huuropzeggingen plaats, blijkt uit hun cijfers.

Woningruil

Ondanks de schaarste op de woningmarkt hebben afgelopen jaar 4.187 woningzoekenden in West-Brabant een woning gevonden. “Van de 4.187 woningzoekenden die erin slaagden een woning te vinden zijn er 158 tot stand gekomen via Woningruil”, meldt Klik voor wonen in een bericht. Woningruil is een nieuwe vorm die Klik voor Wonen afgelopen jaar introduceerde om doorstroming bij woningen te stimuleren. “Dankzij Woningruil kunnen woningzoekenden een woning kopen die bij hun past. Bijvoorbeeld een jong stel die nu nog in een appartement woont en op zoek is naar een eengezinswoning, ruilt met een ouder echtpaar die graag in een gelijkvloers appartement willen wonen”, legt de organisatie uit.

Klik voor Wonen spreekt over Woningruil als ‘een waardevolle regionale module om meer verhuizingen te creëren.’ Via het platform van Woningruil geeft een woningzoekende zelf aan een woning ‘in de aanbieding te hebben’ en start zo de “ruil”.

West-Brabant geen uitzondering

Volgens Klik voor Wonen blijft de druk op de woningmarkt nog voelbaar. Zij zien onder andere minder verhuringen, meer ingeschreven woningzoekenden én meer actief zoekenden, die ook meer reacties plaatsen op het aanbod. Iemand is actief woningzoekend, wanneer zij minimaal één keer per jaar reageren op een woning. Net als voorgaande jaren blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen groter dan het aanbod. West-Brabant vormt, volgens Klik voor Wonen, geen uitzondering op de landelijke trend van toenemende schaarste op de woningmarkt.