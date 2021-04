Koningsspelen kunnen rekenen op mooi weer: ‘Droog met geregeld zon’

BREDA - Basisschoolleerlingen kunnen vrijdag tijdens de Koningsspelen rekenen op een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Wel is het door de noordenwind met 10-14 graden vrij koud, meldt Weeronline.

Vrijdag overheerst de bewolking, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft in ieder geval droog. Ondanks af en toe zon zorgt een noordenwind ervoor dat het buiten fris aanvoelt. De temperatuur valt dan ook een paar graden lager uit dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Vrijdag wordt het tot 13 of 14 graden in delen van Brabant, Limburg en Gelderland. Normaal is het 14-18 graden.

Voor de Koningsspelen kunnen kinderen het beste een extra laagje sportkleding meenemen naar school zoals een sportjack of trainingsbroek. Zeker in de ochtend is het buiten nog niet zo warm met temperaturen onder 10 graden. Door de noordenwind valt de gevoelstemperatuur nog een paar graden lager uit. Eenmaal in beweging warmen de spieren het lichaam op en kan er makkelijk een laagje worden uitgedaan. Wanneer de zon in de middag een tijdje voluit schijnt, komt zonnebrandcrème ook goed van pas. Met UV-index 4 kan de huid zonder bescherming al na 30-60 minuten verbranden. Uit de wind en in de zon is het een aangename dag om buiten in beweging te zijn!

De warmste editie van de Koningsspelen in Nederland vond plaats op 20 april 2018. In het binnenland was het toen op grote schaal zeer warm met maxima van 25 tot 28 graden. Arcen noteerde een nieuw dagrecord met maxima van 28,9 graden. De koudste Koningsspelen vonden plaats op 12 april 2019. Door Goede Vrijdag viel het evenement dat jaar vrij vroeg. In Enschede was het toen het koudst met maxima van slechts 6,8 graden. In Zeeland en Zuid-Holland werden de hoogste temperaturen bereikt, maar was het met maxima van 10,0 graden ook niet warm.