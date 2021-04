Depla werd uitgescholden op straat vanwege toestaan 538 Oranjedag: ‘Nooit meegemaakt’

BREDA - Het verwelkomen van 538 Oranjedag in Breda was een grote inschattingsfout. Dat heeft burgemeester Depla dinsdagavond toegegeven in een extra vergadering van de gemeenteraad. De burgemeester werd afgelopen weekend zelfs door mensen uitgescholden op straat vanwege de komst van het evenement naar de stad. “We hebben verkeerd ingeschat hoeveel emotie dit zou oproepen.”

Burgemeester Depla heeft dinsdagavond een vragenvuur op zich afgekregen tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de gemeenteraad. Politiek partijen zaten met veel vragen over hoe het zo mis kon lopen met het Fieldlab evenement 538 Oranjedag.

De burgemeester legde in het debat uit hoe een gevoel van euforie heel snel plaats maakte voor een gevoel van spijt. “Een week geleden was ik nog heel opgetogen vanwege het idee dat er in Breda iets georganiseerd kon worden dat zou bijdragen aan de weg de normale samenlevering. Dat ging gepaard met een gevoel van euforie, omdat we kijken naar wat er wél kan. Ik had niet gedacht dat er zo’n bom zou ontploffen in de stad.”

Van allerlei kanten kwamen er woedende reacties op de aankondiging van het evenement met 10.000 bezoekers. Zo was de horeca boos omdat zij hun terrassen nog steeds dicht moesten houden. Waren mensen boos omdat ze het onverantwoord vonden. Maar waren er ook mensen boos omdat zij niet willen leven in een testsamenleving. Die woede nam in de dagen na de aankondiging alleen maar toe, zag de burgemeester. “Ik werd echt uitgescholden op straat door mensen die het niet vonden kunnen dat zoiets in Breda zou plaatsvinden. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in onze stad.” Ook de petitie die meer dan 300.000 keer werd ondertekend gaf een duidelijk signaal af. “We hadden niet gedacht dat dit zoveel emotie op zou roepen. Dat hebben we verkeerd ingeschat.”

De burgemeester geeft aan dat het college van de hele situatie heeft geleerd. “De situatie is niet leuk. We krijgen flinke klappen om onze oren, maar we leren er enorm veel van. Want uiteindelijk is duidelijk dat dit niet goed is gegaan. We hebben geen evenement, een extra raadsvergadering en enorm veel debat. Er zijn alleen maar verliezers.”