Burgemeester Depla onthult bankje ter nagedachtenis aan doodgestoken Megan

Het bankje is een initiatief van de wijkraad Boeimeer.

Burgemeester Paul Depla heeft vandaag een bankje onthuld ter nagedachtenis aan de in 2019 doodgestoken Megan. Het bankje staat bij het voetbalveldje aan de Langendijk. De burgemeester gaf vlak voor de onthulling ook nog een speech. Depla onthulde het bankje onder toeziend oog van een flink aantal mensen dat op de onthulling afgekomen was.

Het bankje voor Megan - PERRYROOVERSFOTOGRAFIE



Steekpartij

De 15-jarige Megan werd op 19 augustus 2019 doodgestoken in de woning van haar moeder aan de Bilderdijkstraat. De rechter deed woensdag 27 januari uitspraak in de zaak. De 17-jarige verdachte kreeg 2 jaar celstraf en jeugd-tbs opgelegd. Dat is de maximale straf voor een minderjarige verdachte. De rechtbank achtte bewezen dat 17-jarige verdachte Megan van het leven heeft beroofd. Het verweer van de verdachte, dat hij in noodweer zou hebben gehandeld, klopt volgens de rechtbank niet.