Niet alle Bredase terrassen gaan open: ‘Met pijn in het hart blijven we dicht’

BREDA - De buitenterrassen mogen vanaf volgende week woensdag na meer dan een half jaar sluiting eindelijk weer open. Maar niet alle Bredase horeca heeft iets aan die nieuwe regeling. Zo laat Publieke Werken vanmiddag via sociale media weten met pijn in het hart het terras gesloten te houden.

Publieke kan niet wachten om eindelijk weer open te mogen gaan. Net als alle andere horeca zijn ze al ruim een half jaar gedwongen gesloten. “Wat verheugen we er ons op om jullie weer te zien en we weten dat jullie ook niet kunnen wachten|, laten zij aan hun gasten weten. Maar op 28 april open gaan, zit er voor Publieke Werken niet in. Want de zaak wil graag voor alle gasten klaar staan. En dat is met de huidige regels niet mogelijk.

Publieke Werken heeft slechts vier terrastafels. Dat betekent dat zij maximaal 8 personen mogen ontvangen. Alleen als er huishouden groter dan twee personen aanschuiven, zou dat net iets meer mogen zijn. Voor Publieke Werken is dat niet genoeg plek om open te gaan. “Dan moeten we zoveel mensen teleurstellen, dat we met pijn in ons hart besloten hebben nog niet open te gaan. We zijn blij met deze eerste versoepeling en hopen dat we onze gasten bij de volgende versoepeling wél goed nieuws kunnen brengen.”