Dit is er te doen in Breda op de verjaardag van onze Koning

BREDA - Geen vrijmarkt in het Valkenberg. Geen muzikale optredens. En geen 538 Koningsdag op het Chasséveld. Koningsdag zal dit jaar voor de tweede keer anders gevierd moeten worden. In dit artikel vind je lokale activiteiten die plaatsvinden op 26 en 27 april.

Koningsnacht

Om Koningsdag goed in te luiden organiseert Vier Hoog op 26 april de enige echte Willy’s pubquiz. Vorm samen met je vrienden een team en strijdt tegen andere teams om kans te maken op leuke prijzen. Op de dag zelf ontvang je alle informatie om mee te kunnen doen met de pubquiz. Zorg er wel voor dat je een laptop en telefoon ter beschikking hebt. Je kunt je inschrijven voor de pubquiz via de website van VIER Hoog Breda.

Oranje boven!

Op 27 april, met zonsopkomst om precies te zijn, hijsen we de Nederlandse vlag met oranje wimpel. Help mee om Breda oranje te kleuren door je huis te versieren met vlaggetjes, slingers of ballonnen! Om 10:00 uur wordt het Wilhelmus gezongen, waarbij natuurlijk ook iedere Bredanaar meezingt vanuit zijn eigen voordeur, balkon of tuin.

Nassaustad Breda

Breda is de oorsprong is van het Koningshuis zoals we het nu kennen. Het elfjarige, Bredase meisje Johanna van Polanen trouwde namelijk meer dan zeshonderd jaar geleden met de Duitse graaf Engelbrecht van Nassau en legde daarmee de basis van het Huis Oranje-Nassau.

Er is dus geen betere dag dan Koningsdag om deze koninklijke roots van Breda te gaan bewonderen. Bekijk via de website van Welkom in Breda de bezienswaardigheden in de stad.



Kasteel van Breda Koningsdag 2017 - Theo Herrings

De koninklijke familie

Vorig jaar moest de koninklijke familie thuisblijven met Koningsdag. Dit jaar bezoeken ze Eindhoven en vieren we de verjaardag van de koning online, vanuit een tv-studio op de High Tech Campus. Via een twee uur durende livestream is de verjaardag van te Koning te volgen, waarin verschillende leuke onderwerpen aan bod komen.

Koningsdag in Prinsenbeek

Speciaal voor jonge Bekenaren liggen er sinds 17 april speciale kleurplaten in de supermarkten in Prinsenbeek. Je kunt de tekening insturen of voor het raam hangen. Hiermee maak je kans op een prijsje. Ook kun je je fiets zo mooi en feestelijk mogelijk versieren. Maak hier een filmpje van en stuur deze in, zodat alle kinderen tóch in een sliert achter elkaar rijden in een leuke video. Verder is er een speciale oranje speurtocht voor kinderen tot 13 jaar. Meer informatie is te vinden op de website van Oranjefeesten Prinsenbeek.



Vlaggenparade Koningsdag 2017 - Theo Herrings

Foto’s uit het stadsarchief

Mocht je het leuk vinden om te kijken hoe Koningsdag er voorgaande jaren uitzag kan dat via de beeldbank van het stadsarchief. Er zijn 320.000 foto’s gedigitaliseerd door Stadsarchief Breda. Deze zijn te bekijken via de beeldbank. Gebruik als zoekterm ‘Koningsdag’ of ‘Koninginnedag’ en je komt mooie foto’s tegen van het Oranjefeest van afgelopen jaren.

Koningsdag in Ulvenhout

Aan kinderen in Ulvenhout wordt gevraagd met hun versierde fiets naar het Pekhoeve terrein te komen. Via een leuke route fiets je langs de jury, die jouw feestelijke fiets zal beoordelen. Ook zijn er voor kinderen op verschillende plekken leuke kleurplaten te vinden.

Ook organiseert Ulvenhout een bakwedstrijd: Heel Ulvenhout bakt! Elke inwoner van het dorp wordt uitgedaagd om de mooiste en lekkerste Koningsdagtaart te bakken. Daarnaast kun je meedoen aan het Jeu des hele-boules toernooi. Verdien zo snel mogelijk 54 punten. Waarom 54? Zo oud wordt de Koning dinsdag. Meer informatie vind je op de website van Oranjevereniging Ulvenhout





Toost

Om 16:30 uur wordt de dag samen met de Koning afgesloten met een toost. Dus zet de drankjes vast koud en sla wat lekkers in voor bij de borrel van je lievelings restaurant in Breda. Zo proosten we samen op de verjaardag van Willem-Alexander, op naar volgend jaar!

Mis je een activiteit in dit overzicht? Laat het ons weten via info@bredavandaag.nl