Breda wil Roze Zaterdag verwelkomen: ‘We willen mensen verbinden’

BREDA - Net voor de deadline heeft Breda zich kandidaat gesteld voor gaststad Roze Zaterdag 2023. COC Tilburg-Breda en BO Diversity hebben met de gemeente Breda een bidbook opgesteld, waarin ze aangeven waarom het in Breda gehouden moet worden en wat het voorgestelde programma wordt. Het jaarlijkse evenement Roze Zaterdag trekt gemiddeld zo’n 20.000 tot 40.000 bezoekers.

Initiatiefnemers Michael Zant en Koen Ferket van het COC Breda-Tilburg opperde eind vorig jaar om Roze Zaterdag naar Breda te halen in 2023. Dat idee hebben ze uitgewerkt met BO Diversity. De gemeenteraad heeft dit gesteund met een unaniem aangenomen motie. Breda heeft het evenement in 2002 eerder georganiseerd en wil er nu weer voor gaan. “Roze Zaterdag is bij uitstek het evenement om mensen te verbinden, bewust te maken van diversiteit en inclusie en met elkaar tot een verbonden en inclusieve stad te komen”, aldus Michael en Koen.

Roze Zaterdag gaat natuurlijk om de LHBT+ gemeenschap, maar elke gaststad kiest zijn eigen thema. Mocht Breda worden uitgekozen zal het thema zijn: I Am Because We Are. “Met het thema ‘I am because we are’ gaan we solidariteit en verbondenheid in Breda onder de aandacht brengen en versterken”, legt Bente Spooren van BO Diversity uit. “Want iedereen die zich identificeert met een seksualiteit of gender die afwijkt van de norm en hier openlijk voor uit durft te komen, heeft dit te danken aan de demonstranten van vroeger. Waardoor wij de strijders van nu kunnen zijn, voor de generaties van later. In de zomer van 2023 eren we het verleden, vieren we het heden en strijden we voor de toekomst.”

Burgemeester Paul Depla en wethouder Miriam Haagh schrijven het voorwoord van het plan. Ze geven aan graag de gaststad te willen zijn van een inclusief evenement waar alle Bredanaars en bezoekers zich welkom voelen. Met de slogan ‘I am, because we are’ willen ze Roze Zaterdag heel graag verwelkomen in Breda. Ze noemen het een toekomstgericht programma, dat vernieuwend, spannend en uitdagend is met een duidelijke knipoog naar het roze verleden. Volgens Depla en Haagh staat de bezoekers een gastvrije glimlach en een grenzeloze open houding te wachten.

Op basis van het bidbook en een bezoek aan de potentiële gastgemeente, maakt het bestuur van Roze Zaterdag medio juli bekend of Breda in 2023 de gaststad zal zijn. Breda brengt het graag samen!