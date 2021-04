NAC-spelers verrassen Amphia-orthopeed na diefstal met nieuw shirt

BREDA - Het gesigneerde NAC-shirt dat afgelopen maart op brutale wijze werd buit gemaakt, is gisteren vervangen. NAC-spelers Marco Bilate en Alex Knook verrasten orthopeed Peter Joosten met een nieuw shirt. “Ik zal het shirt heel goed bewaken.”

Jarenlang prijkte er aan de muur bij de polikliniek in het Amphia een gesigneerd shirt van NAC. Maar afgelopen maart schrokken de ziekenhuismedewerkers zich rot toen plots het shirt was verdwenen. Een brutale dief was ermee aan de haal gegaan. Dat zorgde voor veel ophef en onbegrip op social media. Op de oproep van orthopeed Joosten om het shirt terug te brengen werd niet gereageerd.

Daarop besloot NAC in actie te komen. Spelers Marco Bilate en Alex Knook ‘overvielen’ orthopeed Joosten gisteren tijdens zijn spreekuur. Zij overhandigden een nieuw én volledig gesigneerd shirt. Daar was Peter uiteraard heel blij mee. “Ik zal het shirt goed bewaken.”