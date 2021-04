Vind al wandelend de liefde van je leven tijdens de ‘Bredase Singleloop’

BREDA - Wandelen is het nieuwe stappen en Tinder is verleden tijd. Althans, dat vinden de organisatoren van de Bredase Singleloop. En je leest het goed, het gaat om singles die tijdens een wandeling de liefde van hun leven kunnen ontmoeten.

Het T-Huis en Ilse Jespers van Matchmaker Brabant sloegen de handen ineen om samen de eerste Singleloop van Breda te organiseren. Op 3 juni is het zover. Uitbater van het T-Huis Joris Zomerdijk is erg enthousiast over de samenwerking. “Ilse organiseerde een tijdje geleden een blind date bij het T-Huis. Dat zag er zo leuk uit dat we allemaal enthousiast waren om zoiets vaker te gaan doen. Zo kwamen we op het idee om een wandeling te organiseren. Over de naam waren we snel uit. Die kon natuurlijk niets anders worden dan ‘Bredase Singleloop’,” zegt Zomerdijk.

De loop

Je hoeft voor deze Singleloop geen fanatiek hardloper te zijn. “De singles gaan rondjes wandelen in het park. Wij zorgen dat er een even aantal deelnemers is, zodat iedereen kans heeft op een match. De mannen wandelen met de klok mee en de vrouwen tegen de klok in.” De eerste ronde duurt een half uur. “Iedereen krijgt net als bij de Singelloop een nummer. Je loopt elkaar dus steeds tegemoet. Als je iemand ziet die jou wel leuk lijkt, kun je zijn of haar nummer noteren.” Daarna koppelen de organisatoren de nummers aan elkaar en bestaat er dus kans op een match. “Mensen kunnen dan lekker een drankje bij ons drinken of nog een rondje wandelen door het park om elkaar beter te leren kennen.”

Aanmelden

De eerste editie van het Live Dating Event vindt plaats op 3 juni. De aanmeldingen stromen inmiddels al binnen. “We krijgen echt leuke reacties en kijken er naar uit om dit vaker te organiseren.” Aanmelden kan via de Facebookpagina van de Singleloop.

