Bierbrouwer AB InBev gaat Brabantse horeca CO2-neutraal beleveren met elektrische tankbierwagen

BREDA - Yes, de horeca mag weer (deels) open! En het biertje dat jij volgende week woensdag op het terras gaat drinken kan weleens CO2-neutraal geleverd zijn. Bredase bierbrouwer AB InBev gaat horecazaken namelijk beleveren met de eerste elektrische tankbierwagen. “Binnen enkele jaren alle horeca schoon en stil beleverd.”

De vrachtwagen (Emoss) zal met name de horeca in Brabant gaan voorzien van vers bier. De ambitie van de brouwer is om alle horeca in Nederland binnen enkele jaren volledig schoon en stil te beleveren. Met de investeringen in elektrische transport zet Bierbrouwerij AB InBev nieuwe stappen om haar 2025 duurzaamheidsdoelstelling voor CO2 reductie te bereiken.

“We zijn blij dat we na een lange periode van testen in de week van ‘World Earth Day’ de eerste elektrische tankbierwagen in gebruik nemen”, aldus Michele van Spilbeeck, Horecadirecteur Bierbrouwerij AB InBev. “Met name de nog beperkte actieradius van elektrisch vrachttransport is een uitdaging, zeker in combinatie met het relatief hoge gewicht van bier. Maar ons doel is de CO2-footprint in onze hele keten verder te minimaliseren, investeren in emissievrij transport is daarbij een belangrijke pijler. Ook zijn we met onze logistieke partners andere vormen van logistiek voor belevering van binnensteden aan het onderzoeken, zoals hubs rond steden met focus op elektrisch transport. Want met name in binnensteden is er grote vraag naar zo schoon en stil mogelijke belevering.”

De Emoss elektrische vrachtwagen is stil, stoot geen CO2 per rit uit en zal rijden vanuit de Dommelsche Bierbrouwerij. De actieradius is maximaal 180 kilometer. “Het is nu tijd om de volgende stappen in onze transport en in de keten te zetten.”