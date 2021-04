Gemeente en provincie zetten schouders onder ontwikkeling Bredaas centrum

BREDA - Breda hoopt miljarden van het Rijk te ontvangen voor de stedelijke ontwikkeling van het centrum. De gemeente en de provincie Noord-Brabant werken hierin samen. In totaal zijn er al 23 concrete afspraken gemaakt voor transformatie op het gebied van verstedelijking, mobiliteit, natuur en water.

De afspraken zijn de aanjager voor de transformatie van het centrum van Breda. Een ontwikkeling waarmee aan Bredase en provinciale ambities en doelen wordt gewerkt. Belangrijke thema’s daarin zijn slimme netwerkstad met een internationaal aantrekkelijk hoogstedelijk milieu, woningbouw, economische versterking, mobiliteit door onder meer een betere regionale aansluiting voor het openbaar vervoer en multimodale knooppunten, herstel van biodiversiteit en natuur en het verbeteren van de waternetwerken, de energietransitie en kilmaatadaptatie. Maar dat niet alleen. Het nieuwe stuk stad zorgt nadrukkelijk ook voor een impuls om bestaande wijken in Breda te verbeteren.

“Deze ontwikkelingen zijn van (inter)nationaal en regionaal belang. Ze zijn van een zodanige omvang dat ze niet door Breda alleen gerealiseerd kunnen worden. Daarom hebben gemeente en provincie besloten hier samen de schouders onder te zetten”, aldus wethouder Paul de Beer. “De samenwerking met de provincie is wat mij betreft evident: we brengen kennis, kwaliteit en ambtelijke en bestuurlijke kracht samen om onze gedeelde ambities te verwezenlijken. De eerste concrete projecten zijn ook al opgepakt. Zo hebben we samen met de provincie het terrein van de voormalige suikerfabriek in Breda (’t Zoet) gekocht en gaat de provincie een nieuwe busremise te bouwen aan de Druivenstraat”.

Kosten samen dragen



De 23 projecten samen vragen om een forse financiële investering van ongeveer 1 tot 1,5 miljard. Het grootste deel daarvan is nodig voor de infrastructuur met onder andere de HOV-oost en -west en de herprofilering van de Noordelijke rondweg. Provincie en gemeente kunnen dit niet alleen betalen en werken samen met de regio, het Rijk, Europa, het waterschap en andere publieke en mogelijke private partners. Zo staat inmiddels ‘t Zoet als 1 van de 14 grootschalige woningbouwgebieden op de agenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken.