Geen alternatieve Singelloop als maatregelen ‘gewone’ Singelloop niet toelaten

BREDA - Er komt dit jaar geen alternatieve Singelloop als de huidige maatregelen een ‘gewone’ Singelloop niet toelaten. Dat heeft de organisatie zojuist bekend gemaakt. “Een nieuw initiatief gaat nooit meer zo goed worden als het eerste alternatief van vorig jaar.”

Dit jaar bestaat de Singelloop 35 jaar. En dat is behoorlijk bijzonder! Maar of de Singelloop, zoals wij deze kennen dit jaar door kan gaan, is nog maar de vraag. Door het coronavirus is er veel onduidelijkheid over de hardloopwedstrijd. Waar er vorig jaar een alternatieve loop gehouden werd, is er dit jaar voor gekozen dat sowieso niet te doen. “Een nieuw initiatief gaat nooit meer zo goed worden als het eerste alternatief van vorig jaar.” Laten de coronamaatregelen dus geen grootse loop toe, dan vindt er dit jaar geen Singelloop plaats.

Maar de Stichting is optimistisch. “Wij gaan er vanuit dat de beslissing vanuit de overheid positief zal zijn.” De knoop wordt op 1 augustus definitief doorgehakt.

Singelloop 2020

Afgelopen jaar vond de Singelloop in alternatieve vorm plaats. De Singelloop ging 4 oktober van start, maar de stad bleef leeg. Er was namelijk geen route met duizenden deelnemers of hordes toeschouwers die de hardlopers aanmoedigden. Toch ging het evenement rond om 10.45 uur van start. Deelnemers konden hun eigen route kiezen en konden via een GPS-systeem hun afstand en tijd bij laten houden. Daarnaast maakten sommige deelnemers gebruik van de Experience-app die ervoor zorgt dat deelnemers toch nog het gevoel hebben dat ze aangemoedigd werden.