Startsein voor de Koningsspelen is gegeven: 8400 Bredase kinderen leven zich uit

BREDA - Bij basisschool de Liniedoorn is vanochtend om 9.15 uur het startschot gegeven voor de jaarlijkse Koningsspelen. Vandaag leven ruim 8400 Bredase kinderen zich op school uit met allerlei sport- en spelactiviteiten.

De eer was vanochtend aan de leerlingen van de Liniedoorn om samen met Breda Actief het startschot te geven voor de Koningsspelen in Breda. Dat deden ze met het nieuwe Koningsspelenlied en natuurlijk het bijbehorende dansje. Ilse Lamers, directeur van KBS Liniedoorn, is enorm blij dat de activiteiten dit jaar wél door kunnen gaan. “Het was een hele organisatie, maar ik ben blij dat de we Koningsspelen weer kunnen vieren. Het is voor ons heel fijn dat we een groot schoolplein hebben, waar iedereen met zijn groep in zijn bubbel kan blijven.”

Activiteiten

De Liniedoorn heeft samen met Breda Actief een mooi programma samengesteld voor vandaag. “Voor elke groep is er wat leuks”, vertelt Lamers. “Zo is er een klein springkussen voor de groepen 1 en 2, en een grotere stormbaan voor de andere groepen.”

De organisatie van het sportieve festijn ligt dit jaar in handen van de basisscholen, samen met Breda Actief en studenten van verschillende opleidingen. Door de organisatie samen op te pakken, genieten nog meer kinderen van beweegplezier tijdens deze feestelijke dag. Studenten van De RooiPannen, Fontys Sportkunde, Curio sport en bewegen en ROC Tilburg sport en bewegen organiseren en coördineren de dag.