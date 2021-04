Holland Casino Breda mag zaterdag 1200 gasten ontvangen: ‘We zijn heel enthousiast’

BREDA - Zaterdag is het zo ver voor Holland Casino Breda. Dan mag het casino na maandenlang gedwongen gesloten te zijn geweest, eindelijk weer eens open voor haar gasten. En dat zorgt voor enthousiasme bij zowel de vaste gasten als bij de medewerkers, vertelt woordvoerder Herbert Brinkman.

In totaal mogen er zaterdag 1200 gasten weer eens een bezoekje brengen aan Holland Casino Breda. Het is één van de zes vestigingen van Holland Casino die is uitgekozen voor de proef van Fieldlab Evenementen. En in Breda zaten alle tijdsblokken al snel vol, vertelt Brinkman. “We werken met drie tijdsblokken, in de ochtend, middag en avond. Dat betekent dat we per tijdsblok 400 gasten kunnen toelaten. Die plekken zijn inmiddels allemaal al bezet.”

Het bezoek aan het casino zal voor de gasten ‘gewoon’ in het teken staan van het naleven van de coronamaatregelen. Zij moeten anderhalve meter afstand houden van elkaar, er zijn looproutes aangegeven en er staan als extra bescherming schermen van plexiglas tussen de automaten. “We willen graag laten zien dat wij de coronamaatregelen heel goed na kunnen leven”, legt Brinkman uit. “En we hopen natuurlijk, net als heel veel andere bedrijven, snel weer open te mogen zodat we weer kunnen doen waar we zo goed in zijn.”

De medewerkers van het casino zijn ‘super enthousiast’ om weer een dag aan de slag te mogen, vertelt de woordvoerder. “Zij willen gewoon weer heel graag doen waarvoor ze in de wieg zijn gelegd”, legt hij uit. “Onze medewerkers zijn enorm servicegericht, en houden van de omgang met andere mensen. Dat is het echt een klap als je ineens thuis op de bank zit. We zijn heel blij met het enthousiasme van onze medewerkers én dat van de gasten die een plekje hebben gereserveerd. We hebben er echt zin in om ze weer te mogen ontvangen.”