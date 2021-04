Na twee jaar stopt Fleur met YAY! Taart: ‘Ik zou heel graag een opvolger vinden’

BREDA - Twee jaar geleden verblijdde Fleur de Bont veel Bredanaars met de opening van haar smakelijke zaak YAY! Taart. Bij de taartenwinkel aan de Haagdijk konden Bredanaars terecht voor de meest prachtige taarten en cupcakes. Maar binnenkort stopt Fleur met haar zaak. “Ik zou het heel tof vinden als ik een opvolger kan vinden, zodat YAY! Taart kan blijven bestaan.”

Fleur de Bont heeft twee jaar geleden van haar hobby haar beroep gemaakt. Oorspronkelijk was ze lerares op een basisschool, en bakte ze in de avonden en weekenden graag taarten. En voor haar prachtige creaties bleken veel mensen bereid te betalen. Daarom waagde ze twee jaar geleden de stap en zegde ze haar baan op de basisschool op. YAY! Taart aan de Haagdijk werd toen geboren.

Twee jaar lang konden Bredanaars bij YAY! Taart terecht voor gepersonaliseerde taarten en cupcakes. En hoewel haar eigen zaak voor Fleur een droom was die uitkwam, gaat ze er nu toch mee stoppen. “Een eigen zaak brengt ook onzekerheid met zich mee. Als ik mijn been zou breken, zou dat een enorm groot probleem zijn”, legt ze uit. “Recentelijk kreeg ik een prachtige fulltime functie aangeboden binnen het creatieve team van Jamin. Eigenlijk komt die stap voor mij iets te vroeg, want ik had graag nog door gegaan met YAY! Taart. Maar deze kans kan ik niet laten gaan.”

Helemaal stoppen met bakken, doet Fleur zeker niet. Met haar bakworkshops gaat ze sowieso door. Alleen de locatie is nog niet bekend. “Ik ben nog in gesprek met een winkel in Breda, waar ik misschien mijn bakworkshops zou kunnen blijven geven naast mijn nieuwe baan.”

Fleur zal dus wel binnenkort stoppen met haar eigen taartenzaak. Mogelijk komt er een nieuwe huurder in het pand, maar het is ook nog een mogelijkheid dat Fleur een opvolger vindt. “Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Het lijkt me heel tof als ik YAY! Taart kan overdragen aan een andere fanatieke amateurbakker die graag de volgende stap wil wagen!” Wie geïnteresseerd is, kan mailen naar info@yaytaart.nl