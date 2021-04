Oefenduel Zundertse Selectie-NAC staat na één gemiste editie weer op het programma

BREDA - Goed nieuws voor de voetballiefhebbers in de regio. De oefenwedstrijd tussen de Zundertse Selectie en NAC - een jarenlange traditie - wordt op zaterdag 3 juli als vanouds op sportpark De Wildert gespeeld.

In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is er steevast één wedstrijd een echte traditie: het traditionele treffen tussen de Zundertse Selectie en NAC in Zundert. Vorig jaar ging de wedstrijd vanwege het coronavirus niet door. Het jaar ervoor was dat nog wel het geval. Toen won NAC onder tropische temperaturen het duel met 0-4. Sydney van Hooijdonk, Finn Stokkers en Boris Kudimbana (twee keer) zorgden die wedstrijd voor de doelpunten.

Publiek

VV Zundert, steevast gastheer van het populaire oefenduel, is blij dat de wedstrijd weer op het programma staat. De ontwikkelingen rond het coronavirus zullen bepalend zijn voor het wel of niet toelaten van publiek bij het duel. Hierover zal in een later stadium een beslissing worden genomen.