Breda staat in bloei: Een wandeling langs de ‘bollenvelden’ van Breda

BREDA - Breda staat volop in bloei. Ieder jaar plant de gemeente weer nieuwe bollen, waardoor de stad en ieder jaar nóg kleurrijker uit ziet. Wie het leuk vindt om de ‘bollenvelden’ van Breda te bewonderen, kan dat doen via een speciale wandeling van vier kilometer.

Wie voorbij de kleurrijke bollenvelden loopt wordt spontaan vrolijk! Daarom is er een mooie route van 4,3 kilometer uitgestippeld langs een aantal van de mooiste bollenvelde in Breda. De wandelroute start in het Park Valkenberg. In het midden van het park is een pijl met rode tulpen te zien. Vervolgens loop je naar de uitgan van het park in de Catherinastraat, waar je aan je linkerhand de oranje Prinses Irenetulp vindt. De route vervolgt richting de Vlaszak door de Boschstraat. Daar steek je schuin over richting de Mauritsstrat. Een prachtige bloemenzee straalt je vervolgens tegemoet. Hierna steek je de Singel over en wandel je richting de Terheijdenstraat. Ga onder het spoor door er vervolg je weg over de Stationslaan en de Speelhuislaan. Op de kruising van de Speelhuislaan en de Konijnenberg, bij Backer & Rueb, vrolijk opnieuw een veld vol met mooie tulpen je op. Via de Belcrumweg en de Academiesingel loop je weer terug naar Park Valkenberg.

Ieder jaar wordt er zo’n 2000 vierkante meter aan nieuwe bollgen bij geplant. Met een mengsel van vroege en later bloeiers wordt de bloeitijd van de perkjes flink gerekt. In februari blloeden de vroege bloeiers al, maar de andere soorten staan tot mij in bloei.

