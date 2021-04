Weerbericht Breda: ‘Zonnige dagen voor de boeg, maar het blijft wel fris’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 23 april 2021.

Hogedrukgebieden zwaaien al een poos de scepter. Maar ze liggen op de verkeerde plaats. Vaak nabij of boven de Britse eilanden en dat betekent aanvoer van koude lucht. Zeker ook omdat de hogedrukgebieden zich ver noordwaarts uitstrekken waardoor er naar Nederland een glijbaan ontstaat voor koude lucht uit de poolstreken. April 2021 was tot en met gisteren de koudste aprilmaand in Brabant sinds het begin van de metingen in Brabant. Of dat zo blijft hangt er om. April heeft nog een hele week voor de boeg. Het blijft wel tamelijk koud.



Verwachting voor vrijdag

Het is al terrasjesweer, ook al moeten we nog even wachten om echt de terrassen op te mogen. Uit de wind en in de zon is het goed uit te houden. Het is vandaag de hele dag zonnig en droog met weinig of geen wolken. De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het noordoosten. Over open gebieden is de wind voluit matig 4 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 12 of 13 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 24 april

Het ziet er voor zaterdag ook zonnig en droog uit. De wind waait matig uit het noordoosten met 3 of 4 Beaufort. De temperaturen lopen in de middag iets hoger op naar 15 graden. Wat overigens opvalt is, dat er sinds februari niet al te veel neerslag is gevallen. Januari was nog kletsnat. Maar nu is er sinds 13 april nauwelijks meer een druppel gevallen. En met het aanhouden van het hogedrukweer kan het voorjaarszonnetje flink drogend werken. Er zit een kans in dat zich opnieuw een te droog voorjaar gaat opbouwen. Maar dat is nog koffiedik kijken.



Zondag 25 april

Aanhoudend zonnig en droog. De wind blijft matig uit het noordoosten waaien. Maxima tot rond 15 graden.



Maandag 26 april

Het is overwegend zonnig, maar vanaf de Noordzee drijven er enkele wolkenvelden binnen. Het blijft droog. De wind waait wat meer uit het noorden tot noordoosten en is matig, 3 Beaufort. De temperaturen klimmen naar ongeveer 14 graden.



Zo was het weer donderdag 22 april 2021

Maximumtemperatuur: 13,2 graden

Minimumtemperatuur: -0,1 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 23 april 2021 om 13:00 uur