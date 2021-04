Lisa is dé kattenfotograaf van Breda, en brengt binnenkort een fotoboek uit

BREDA - Is jouw kat altijd in de straten van Breda te vinden? Dan kan het zomaar zijn dat je een foto van jouw kat terug kan vinden op de Instagrampagina van Cats in Breda. Daar plaatst Lisa alle foto's van de katten die ze in de stad tegenkomt. En als de crowdfunding een succes is, komt er binnenkort zelfs een boek uit van Cats in Breda.

Lisa Tang groeide op in Maleisië, en verhuisde in 2012 naar Breda. Om haar nieuwe stad wat beter te leren kennen, trok ze met haar camera regelmatig de verschillende wijken in. Daar fotografeerde ze alle katten die ze tegen kwam. "Wat begon als een goede manier om Breda te leren kennen, werd zo al snel een serieus project", vertelt Lisa.

Verzameling

Tijdens al haar wandeltochten door de wijken van Breda verzamelde Lisa een grote collectie aan foto's van Bredase katten. "Katten zijn majestueuze wezens", legt ze enthousiast uit. "Ook al misdragen ze zich en zijn ze ons de baas, toch vallen we voor ze. Dat gebeurde mij zelf ook." Lisa besloot haar foto's te gaan delen via sociale media. Op haar Instagrampagina Cats In Breda deelt ze haar prachtige foto's met haar ruim duizend volgers.

Verhalen

Het project van Lisa nam steeds grotere vormen aan. Waar ze begon met het verzamelen van foto's, startte ze op een gegeven moment ook met het verzamelen van verhalen. "Nadat ik bijna alle straten van Breda meerdere malen had afgezocht, besloot ik om afspraken te maken bij de mensen thuis. Ondanks dat we midden in de coronapandemie zitten, zijn we door onze lieve katten toch 'dichter' bij elkaar gebracht. Het bijzondere van dit project is dan ook dat ik in aanraking ben gekomen met bewoners van Breda van alle rangen en standen, kleuren, geaardheid en levenswijze."

Inmiddels is Cats in Breda meer dan alleen een Instagram-pagina. Lisa is druk bezig om haar project om te vormen tot een boek. Daarin plaatst ze ruim 250 geselecteerde foto's van katten in Breda met daarbij al haar ervaringen van de wandeltochten, afspraken en geschreven impressies van de kat.

Via crowdfunding wil Lisa genoeg geld ophalen om het boek te kunnen realiseren. Ze heeft 8500 euro nodig, waarvan ruim 3000 euro al is opgehaald. "Ik hoop dat mensen een boek willen bestellen en misschien een klein beetje extra kunnen geven om dit mogelijk te maken.

Mijn insteek is nooit geweest om winst te maken op dit project en mocht het financieel gunstig uitpakken dan zal ik al het geld wat ik niet nodig heb doneren aan een goed 'kattengerelateerd' doel."