Duizenden leerlingen genieten in ‘bubbels’ van Koningsspelen

BREDA - Op ruim dertig basisscholen in Breda zijn vandaag de Koningsspelen uitgebreid gevierd. De jaarlijkse dag vol activiteiten en spellen kon door corona nog niet helemaal plaatsvinden zoals de scholen gewend zijn. Zo moesten alle groepen wel in ‘bubbels’ spelen. Maar dat mocht de pret niet drukken.

”Het is lastig in deze coronatijd om iets te organiseren met zo’n grote school als die van ons”, vertelt Laura Krak, juf en teamleider op basisschool Laurentius. M:aar we maken er hoe dan ook een feestje van. We hadden dit jaar iets minder met carnaval gedaan vanwege de maatregelen, maar dat vonden we toch wel heel jammer. De kinderen hebben juist nu iets nodig om naar uit te kijken en te kunnen vieren.”

De scholen kregen hulp van Breda Actief om het programma voor de Koningsspelen te ontwikkelen. Mede daardoor stonden er originele activeiten op het programma. Zo gaf Wim Dieckmann van Boksvereniging Bredase Ring een boksclinic bij de Weerijs. “Het is leuk om de kinderen uit te leggen hoe het boksen nu eigenlijk in zijn werk gaat. Zij denken natuurlijk vooral aan er op los rammen”, lacht Dieckmann, “maar nu leren ze ook over de technieken die je kunt toepassen.” De clinic kan rekenen op veel enthousiasme bij de leerlingen.

Ook stond er voor de klassen van de Weerijs nog een lasergameactiviteit op het programma en doen ze ook spelletjes in de klas. “Voorgaande jaren gaf ik deze clinics op een groot terrein en vierde we de Koningsspelen met basisscholen in Breda. Nu kan dat niet en is het even anders, maar zeker niet minder leuk”, vertelt Dieckmann.

Voor veel scholen luiden de Koningsspelen de meivakantie in. Die valt in regio Zuid in de week van 1 mei, maar veel scholen kiezen ervoor om ook volgende week al meivakantie te vieren.