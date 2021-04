Vanaf 1 mei ga je ‘Uit Je Plaat’ in Breda!

BREDA - Vanaf 1 mei is Breda een attractie rijker met Uit Je Plaat. Moederbedrijf Groepsuitjes Breda gaat met het initiatief ‘nieuwe’ uitjes aanbieden. Het gaat om wandel- en fietstours, spelactiviteiten en activiteiten op het Bredase water, maar dan wel mét een platenspeler die je meeneemt.



Groepsuitjes Breda komt met een nieuw initiatief genaamd Uit Je Plaat. Via deze weg gaan ze verschillende tours en activiteiten aanbieden voor kleine gezelschappen waarbij je een platenspelers meeneemt.

Verken Breda al wandelend met een platenspeler die je alles vertelt over de stad en strijk onderweg neer in het park of aan de haven om naar je favoriete platen te luisteren. Of spring op de elektrische Beachin Cruiser van het Bredase fietsmerk New Cool Electric en ontdek al luisterend naar bijpassende plaatjes het buitengebied van Breda. Ook het Bredase water kan niet ontbreken in het aanbod. Per sloep of sup ontdek je Breda op een compleet nieuwe manier!

Meer aanbod voor kleine gezelschappen

Moederbedrijf Groepsuitjes Breda heeft de afgelopen jaren gezien dat er een sterke groei is in groepen die Breda bezoeken. Voor grote groepen is er voldoende aanbod, echter zijn de attracties en activiteiten voor kleine gezelschappen en toeristen juist afgenomen. Hun gasten geven aan dat horeca en retail ruimschoots aanwezig zijn in Breda, maar dat ze niet altijd even goed weten wat te doen op het gebied van leisure, tours en cultuur. Ook de hotels in de stad geven dit aan. Uit Je Plaat zorgt voor invulling op deze gebieden.

Volledig Coronaproof



Uit Je Plaat richt zich voornamelijk op kleine gezelschappen vanaf twee personen en voornamelijk op activiteiten in de buitenlucht. Daarom zijn de huidige coronamaatregelen slechts heel beperkt van toepassing voor de uitjes.

De uitjes starten op 1 mei en boekingen kunnen vanaf nu online geplaatst worden via www.uitjeplaatbreda.nl of telefonisch via 076-7002714.