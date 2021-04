Drukte in binnenstad Breda, politie moet ingrijpen

BREDA - Het is vanmiddag erg druk in de binnenstad van Breda. Zo druk zelfs dat de politie in heeft moeten grijpen. Meerdere plekken moesten ontruimd worden.

Het is vandaag erg druk in de binnenstad van Breda. De politie was hierdoor genoodzaakt in te grijpen. De haven, de Visserstraat en het park worden momenteel ontruimd. Een honderdtal feestvierders zwerft op het moment van de ene plek naar de andere. De mensen houden zich niet aan de coronamaatregelen. Zo staan zij bijvoorbeeld allen erg dicht op elkaar.

Ook handhaving en de ME zijn momenteel aanwezig om de situatie onder controle te krijgen.



