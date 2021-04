Forse brand in Teteringen: Brandweer met grote spoed uitgerukt

TETERINGEN - Teteringen is vanavond opgeschrikt door een brand. De brandweer is met grote spoed ter plaatse gekomen. De rookpluimen zijn van verre te zien.

De melding van de brand kwam vanavond iets voor half tien binnen bij de brandweer. Het zou gaan om een brand in een bijgebouw aan de Kortendonk. Omwonenden hebben een harde knal gehoord.

De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen. Het is niet duidelijk of zij de brand al onder controle hebben. De straat is met rood-witte linten afgezet. Het vuur zorgt voor donkere rookpluimen, die van verre te zien zijn.