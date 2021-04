Blikjes bier, etensresten en tassen: feestvierders laten massaal afval achter in Park Valkenberg

BREDA - Bredanaars genoten gisteren massaal van het lekkere weer in Park Valkenberg. Het werd echter zo druk dat de burgemeester besloot het park te sluiten. Daarmee vertrokken de feestvierders, maar zij lieten hun rommel achter.

Op verschillende plekken in de stad was de grote drukte gisteren een probleem. Politie, handhaving en de ME werden ingezet om grote groepen feestvierende mensen onder controle te krijgen. Ook veel van deze mensen begaven zich naar Park Valkenberg, maar ook daar werd het veel te druk. Daarom voelde burgemeester zich genoodzaakt om het park af te sluiten. Hij kon de veiligheid anders niet waarborgen. Daarmee vertrokken de feestvierders, maar zonder hun afval. Dit zorgt zondagochtend voor een grote ravage in het park. Lege flesjes, kratjes, verpakking van eten en tassen bleven achter in het park.

Het was voor Breda vandaag een bijzondere dag, omdat eigenlijk het groots opgezette 538 Oranjedag plaats zou vinden. Daarbij zouden 10.000 mensen mogen feesten op het Chasséveld, als onderdeel van de Fieldlab evenementen. Het plan kreeg veel kritiek, en het feest werd maandagavond afgelast toen burgemeester Depla besloot geen vergunning te verlenen omdat de veiligheid van het evenement door alle controverse niet te garanderen was. 538 was op dat moment al dagen bezig met de opbouw van het evenement, maar moest alles dus meteen weer afbreken.

