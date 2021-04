Marechaussee treft chipszak gevuld met 30.000 euro aan bij treinreiziger in Breda

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens de controle van een trein bij Breda een Italiaanse man aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had een bedrag van ruim 30.000 euro contant bij zich, waarvan een deel verstopt zat in een chipszak.

Marechaussees controleerden de trein omdat regelmatig personen zonder geldige reisdocumenten aan worden getroffen in de internationale trein. Toen ze een Italiaanse man om zijn identiteitspapieren vroegen kwamen ze na controle in het opsporingsregister erachter dat de man als ongewenst vreemdeling vermeld stond. Tijdens de fouillering die volgde troffen marechaussees 3.540 euro aan in zijn kleding. In zijn tas vonden ze een zak chips die zwaarder aanvoelde dan normaal.

Uiteindelijk troffen de marechaussees pakketten met bankbiljetten aan in de zak, in totaal 29.900 euro. De man is aangehouden voor witwassen, het geld (33.440 euro) is in beslag genomen. De Marechaussee in Hoogerheide zal verder onderzoek doen naar de verdachte.