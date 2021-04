Aftellen tot de lintjesregen: Welke Bredanaars worden verrast met een onderscheiding?

BREDA - Vandaag is het zo ver. Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag overal in Nederland mensen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Wie dat in Breda zijn, is uiteraard nog niet bekend. Dat zal in de loop van de dag duidelijk worden.

De lintjesregen zal dit jaar, net zoals in 2020, op alternatieve manier plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Vorig jaar was de eerste keer dat burgemeester Depla de lintjes niet persoonlijk op kon spelden vanwege de strenge regels. Toen werden de dertien Bredanaars telefonisch verrast, en werd het persoonlijk opspelden van de lintjes op een later moment ingehaald.

Jaarlijks krijgen in totaal zo’n drieduizend Nederlanders een Koninklijke Onderscheiding. Vorig jaar waren er in Breda dertien gelukkigen. Elf van hen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Eén werd benoemd tot ridder, en één zelf tot officier in de orde van Oranje Nassau.