Weerbericht Breda: ‘Koningsdag wordt heel zonnig, met temperaturen tot 17 graden’

BREDA - De oranjezon schijnt op Koningsdag flink. Het blijft overal droog en de temperatuur is aangenaam. Dat laat weerman Nico Koevoets weten. Het kan zo’n 17 graden worden.

“Het is spijtig dat Koningsdag ook dit jaar niet gevierd kan worden als vanouds. Het weer zou er wel gunstig voor geweest zijn”, laat Koevoets weten. Zonnig en droog, hooguit wat onschuldige wolkjes te zien. De wind waait zwak met 2 Beaufort uit het oosten tot noordoosten. Het wordt een fractie zachter met maxima tot 15, lokaal 16 graden. Verder blijft het blijft droog. De paraplu is dan ook niet nodig. Er waait dinsdag een zwakke tot matige oostenwind. Uit de wind en in de zon is het dan ook goed toeven.

Drukte

Afgelopen weekend werd het mede door het mooie weer opnieuw veel te druk in het Valkenberg. De gemeente Breda probeert inwoners daarom te stimuleren om juist naar andere parken in de stad te gaan. Zo staan er horeca pop-ups in het Wilhelminapark en Boeimeerpark om de drukte beter te spreiden.

Het weer voor de komende dagen

Woensdag 28 april

Nog een zonnige en tamelijke zachte dag. Er drijven wel wat meer wolken over, maar neerslag wordt niet verwacht. De wind gaat matig, met 3 tot 4 Beaufort uit het noorden waaien. Het wordt zo’n 15 graden.



Donderdag 29 april

De wind is naar het noordwesten gedraaid en blijft matig. Er wordt duidelijk meer bewolking aangevoerd met kans op een lokale bui. De temperaturen vallen terug naar 12 graden.





Weersverwachting opgesteld maandag 26 april 2021 om 11:00 uur