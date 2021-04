Limburgia moet verdwijnen uit Heksenwiel: ‘Diep en diep triest’

BREDA - Limburgia Breda heeft zijn Facebook-volgers verrast met triest nieuws. De zaak mag het huurcontract in Heksenwiel niet verlengen, en zal dus moeten verdwijnen uit het winkelcentrum. De zaak is hard op zoek naar een nieuw pand om door te kunnen gaan met Limburgia. Vandaag is de zaak voor de laatste keer geopend. Het nieuws kan rekenen op vele teleurgestelde reacties én een petitie voor het behoud van Limburgia.

Meer dan 350 zwaar teleurgestelde en verontwaardigde reacties kreeg Limburgia Breda op het Facebookbericht dat zij vrijdag online plaatsen. De goedlopende taartenzaak moet namelijk de deuren sluiten. En dat is niet hun eigen keuze. De zaak moet sluiten, omdat het huurcontract niet verlengd mag worden van de eigenaar van het winkelcentrum. Die heeft andere plannen met het pand.

“Wij hadden maar al te graag door willen gaan met onze prachtige klantenkring”, legt Limburgia uit. “Ondanks de coronacrisis hebben wij een prima jaar gedraaid. Limburgia Breda was daarom ook van plan om weer een nieuw contract te tekenen voor de komende 5 jaar.” Maar een brief die op de deurmat viel gooide roet in het eten. In die brief werd Limburgia namelijk mede gedeeld dat de huur van het pand afliep, en dat verlengen niet mogelijk is. Het pand moet op zeer korte termijn leeg worden opgeleverd. “Heel zakelijk en verder ook niet voor toelichting bereikbaar.”

Uiteraard probeerde Limburgia meteen contact op te nemen met eigenaar Sectie5 Investments NV. “Via meerdere wegen probeerden wij in contact te komen en merkten wij al snel dat er achter de schermen veel staat de gebeuren. Sectie5 Investments NV is de overkoepelende verhuurder en is bezig om een grote Aldi te vestigen in Heksenwiel. Dit tot ongeloof van het hele bestuur van Winkelcentrum Heksenwiel. Niemand was op de hoogte, zo ook de Gemeente Breda niet.”

Limburgia noemt de situatie diep en diep triest. Maar er valt niks aan het besluit te veranderen. Vandaag is de zaak voor de allerlaatste keer geopend in het winkelcentrum. Limburgia hoopt zo snel mogelijk de deuren weer te kunnen openen op een andere locatie. Wie een goede tip heeft voor een pand met horecavergunning, mag bellen naar 06 44 318 297.

Petitie

Limburgia kan rekenen op enorm veel steun. Een petitie voor het behoud van Limburgia in Heksenwiel is inmiddels al bijna 2000 keer ondertekend. “Vind jij ook dat onze kleine ondernemers moeten blijven op het winkelcentrum? Dat we genoeg grote supermarkten hebben op heksenwiel? Teken dan nu de petitie dat Limburgia moet blijven”, is de oproep van de actiegroep Limburgia Heksenwiel. “Kleine ondernemers moeten de kans krijgen te kunnen blijven. De sfeer en verbondenheid van het winkelcentrum gaat hiermee verloren!!”