Breda houdt tijdens Koningsdag toegangscontroles bij Valkenberg

BREDA - De gemeente Breda verwacht drukte in de binnenstad en vanwege de onrust afgelopen weekend neemt zij daarom de nodige maatregelen. Er wordt extra toezicht gehouden en er komen toegangscontroles bij het Valkenberg.

Het zonnetje zal volop schijnen op Koningsdag morgen en daar wil iedereen van genieten. Momenteel is de gemeente bezig met voorbereidingen in het park om hevige drukte, die afgelopen tijd plaatsvond, te voorkomen. Zo zullen morgen bij het Valkenberg toegangscontroles worden gehouden. “Bij grote hoeveelheden drank en geluidsdragers mag je het park niet in”, schrijft de gemeente in een bericht.

Ook worden er maatregelen getroffen wat betreft afval. Bezoekers laten na een dag in het park steeds een flinke hoeveelheid afval achter. Om die grote troep te voorkomen zorgt de gemeente voor meer vuilcontainers in het park. Er zijn grote afvalbakken geplaatst en er hangen vuilniszakken aan lantaarnpalen. Ook heeft de gemeente gezorgd voor een fietsenstalling op het Kasteelplein, zodat je je fiets niet in het park zelf hoeft te zetten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Afvalbakken in het Valkenberg - Foto: Wesley van der Linden - Wesley van der Linden

Drukte verspreiden

De gemeente roept op om gebruik te maken van de witte cirkels in het Valkenberg om voldoende afstand te houden en iedereen veilig in het park kan zitten. Breda hoopt met de maatregelen de drukte te verspreiden en vermeld ook in hun bericht gebruik te maken van andere plekken in de stad. “Bezoek zeker ook één van de vele andere mooie parken in Breda. Zo verdelen we samen de drukte.” Aldus de gemeente.

Onrust

Er is afgelopen tijd veel onrust geweest in en rondom de binnenstad van Breda. Afgelopen zaterdag, de dag waarop 538 Oranjedag plaats zou vinden, heeft de politie samen met de ME in moeten grijpen. De haven en de Visserstraat werden ontruimd, omdat een honderdtal mensen zich niet aan de huidige maatregelen hield. Zo stonden zij bijvoorbeeld veel te dicht op elkaar. Er zijn De onrust in het centrum leidde ook tot de ontruiming van het Valkenberg. Burgemeester Paul Depla heeft het park toen afgesloten omdat het er veel te druk was geworden en hij de openbare orde en veiligheid niet kon waarborgen.